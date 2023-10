Funny Heroes Emergency est un jeu de simulation dans lequel vous travaillez en tant que médecin aux urgences et votre travail consiste à aider les super-héros à se remettre en forme. Une équipe de défenseurs super puissants a été blessée face à des méchants. Pouvez-vous soigner leurs blessures et les soigner ? Éliminez la saleté et les débris des super-héros avant de plonger pour un traitement plus profond. Désinfectez leurs blessures, appliquez-leur des onguents, retirez les bâtons de leurs cheveux et réparez même quelques dents ! Enfin, aidez-les à choisir un nouvel uniforme afin qu'ils puissent défendre les innocents avec style. Partagez le jeu avec vos amis et voyez quels types de costumes ils ont créés pour nos super-héros. Récupérer / utiliser des médicaments - Appuyez ou cliquez avec le bouton gauche de la souris Funny Heroes Emergency est créé par Go Panda Games, un studio de développement indépendant basé dans le sud de Surabaya, en Indonésie. Ils ont beaucoup d'autres jeux mignons sur Poki : Funny Kitty Care, Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Leçon, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery et Hipster vs RockersVous pouvez jouer à Funny Heroes Emergency gratuitement sur Poki.Funny Heroes Emergency peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

