Yummy Donut Factory est un jeu de simulation de cuisine dans lequel vous possédez une usine et préparez de délicieux beignets pour vos clients. Vous commencez par préparer le beignet à partir de zéro en utilisant la recette fournie. Tamisez la farine, ajoutez les ingrédients secs comme le sucre et le sel, puis mélangez-les avec le beurre et le lait. Assurez-vous d'utiliser les bonnes quantités d'ingrédients - toute quantité supérieure ou inférieure à la recette entraînera l'échec de votre beignet. Ensuite, vous pouvez procéder à la cuisson ! Une fois les beignets de base prêts, vous pouvez vous amuser et montrer votre créativité avec des bonbons, des pépites, du glaçage et bien plus encore. Partagez les friandises que vous avez préparées dans Yummy Donut Factory avec vos amis et inspirez-vous mutuellement la créativité ! Vous ne voulez pas manquer celui-ci ! Cliquez ou appuyez sur les objets pour interagir avec eux. Parfois, vous devez les glisser-déposer pour les utiliser correctement. Yummy Donut Factory est créé par Go Panda Games, un studio de développement indépendant basé dans le sud de Surabaya, en Indonésie. Ils ont beaucoup d'autres jeux mignons sur Poki : Yummy Chocolate Factory, Funny Kitty Haircut, TicToc Summer Fashion, Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Crème glacée aux gaufres, leçon de cuisine coréenne, coupe de cheveux amusante pour animaux de compagnie, habillage de chiot drôle, habillage de chat drôle, chirurgie du nez drôle et Hipster vs Rockers. Vous pouvez jouer à Yummy Donut Factory gratuitement sur Poki. Yummy Donut Factory peut être joué sur votre ordinateur et vos appareils mobiles. comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Yummy Donut Factory. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.