Yummy Super Pizza est un jeu de simulation créé par Go Panda Games. Vous aimez faire des pizzas ? N'allez pas plus loin ! Dans ce jeu, vous préparerez des pizzas fantastiques sans aucun gâchis ! Commencez par préparer des ingrédients comme la pâte à pizza, puis coupez les légumes et les ingrédients, faites chauffer le four et préparez-vous à cuisiner la pizza la plus savoureuse et la plus croustillante que vous ayez jamais vue en ville ! Vos amis seront ravis de vous rendre visite le plus souvent possible, la pizza parfaite ne se trouve que chez vous ! Partagez le jeu avec vos amis et comparez vos délicieuses créations ! Cliquez ou appuyez sur un objet pour le récupérer et l'utiliser. Yummy Super Pizza est créé par Go Panda Games, un studio de développement indépendant basé dans le sud de Surabaya, en Indonésie. Ils ont beaucoup d'autres jeux mignons sur Poki : Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Nose Surgery, funny-rescue-zookeeper, funny-pet-rescue et Hipster vs Rockers.

Site Web : poki.com

