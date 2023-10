Duck Life Adventure (Demo)

Duck Life Adventure est un jeu d'aventure dans lequel vous concevez votre propre canard et vous lancez dans un voyage aux proportions épiques. Explorez une immense carte avec des magasins, des dojos d'entraînement et une atmosphère animée. Rencontrez d'autres canards avec qui vous pouvez vous lier d'amitié, faire la course ou combattre. Il y a 80 jeux d'entraînement et 8 compétences à améliorer pour devenir le plus grand aventurier du canard. Et le plus grand aventurier de canards de tous les temps devrait avoir beaucoup de cadeaux, n'est-ce pas ? Il existe plus de 75 armes, costumes et accessoires pour donner à votre canard un look unique. Venez faire partie de cette aventure passionnante ! Déplacer - WASD, touches fléchées ou LMB Interagir - Barre d'espace ou LMBDuck Life Adventure est créé par Wix Games. Jouez à leurs autres jeux Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4, Duck Life : Battle, ducklife-space, Ant Art Tycoon et Jellymoji sur Poki !

