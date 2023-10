Where's My Pizza?

Où est ma pizza ? est un jeu d'adresse en 3D dans lequel vous incarnez un livreur de pizza ordinaire dans une charmante ville. Vous travaillez chez Paolo et votre travail consiste à préparer, cuire et livrer de délicieuses pizzas à vos clients affamés dans toute la ville. Déplacez-vous prudemment dans la circulation afin de livrer les pizzas sans en laisser tomber, ou pire, provoquer un accident. Appuyez doucement sur les freins si nécessaire pour éviter les obstacles et les ralentisseurs. Vous devez également agir vite afin de livrer la nourriture pendant qu'elle est encore chaude ! Plus la pizza et le service sont bons, plus vous gagnerez de pourboires. Et une fois que votre restaurant se fait un nom, vous pouvez augmenter votre distance de livraison et également acheter des améliorations telles que de nouveaux ingrédients, de nouveaux appareils électroménagers, des améliorations de remorques, etc. Vous pouvez même servir des clients VIP, ce qui vous oblige à préparer la pizza manuellement à partir de zéro ! N'oubliez pas de partager Où est ma pizza ? avec vos amis et découvrez qui est le meilleur cuisinier ! Conduisez - Maintenez la barre d'espace ou le bouton gauche de la souris enfoncé. Où est ma pizza ? a été créé par Wix Games. Jouez à leurs autres jeux légendaires sur Poki : Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4, Duck Life Adventure (Demo), Duck Life : Battle, ducklife-space, Ant Art Tycoon, Word vs Word, Jumphobia, Jellymoji. , et Let's RollVous pouvez jouer à Où est ma pizza ? sur votre navigateur sans installer ou télécharger gratuitement sur Poki. Oui, vous pouvez débloquer de nombreuses options de personnalisation et mises à niveau dans Où est ma pizza ? tels que de nouvelles mises à niveau, appareils et itinéraires à mesure que vous progressez dans le jeu.

Site Web : poki.com

