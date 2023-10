Duck Life est un jeu d'aventure en ligne dans lequel vous entraînez un canard à courir dans trois disciplines : courir, voler et nager. Vous pratiquez chacune des disciplines individuellement pour faire progresser votre canard. Le but est de gagner suffisamment d’argent pour reconstruire votre ferme qui a été emportée par une tornade. Les pièces sont gagnées en entraînant ou en faisant la course avec d'autres canards. Assurez-vous que votre canard a l'énergie nécessaire pour les courses, en lui achetant et en lui donnant des graines au magasin. Les prix en argent peuvent également être utilisés pour acheter vos chapeaux fantaisie en forme de canard ou de nouvelles couleurs. Construit à l'origine en Flash, Duck Life a été converti en Unity WebGL afin que le jeu reste disponible sur le Web de bureau. Duck Life est créé par Wix Games, basé au Royaume-Uni. . Ils sont également les créateurs de Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4 et Duck Life : Battle.

