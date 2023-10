Game of Farmers est un jeu agricole inactif décontracté créé par AppyApp. Laissez la vie chaotique de la ville derrière vous et commencez à construire la ferme de vos rêves. Débloquez différents types de plantes, légumes, fruits et animaux et gagnez de l'argent avec leur aide même lorsque vous êtes hors ligne. Vendez vos récoltes et produits biologiques pour acheter de nouveaux types de graines, même magiques. C'est votre première étape pour devenir l'agriculteur le plus prospère au monde. Vous savez ce qu'on dit : quand la vie vous donne des citrons, plantez leurs graines et regardez-les pousser ! Appuyez sur la parcelle pour utiliser la terre et gagner de l'argent. Faites attention à mettre à niveau les pop-ups pour augmenter vos revenus.Utiliser / Récolter - Appuyez ou cliquez avec le bouton gauche de la sourisGame of Farmers est créé par AppyApp. C'est leur premier jeu sur Poki !

