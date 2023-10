Senya and Oscar 2

Senya & Oscar 2 est un jeu d'aventure inactif créé par Dennatolich. Aidez un courageux chevalier et un joli chat magique à détruire tous les monstres qu'ils rencontrent dans un royaume rempli de créatures dangereuses et magiques. Économisez des butins et des trésors et dépensez-les plus tard pour renforcer vos héros. Vous pouvez débloquer de nouveaux objets, compétences et même une nouvelle armurerie ! Allez-y et montrez à tout le monde que vous êtes le duo le plus puissant de ce royaume ! Utilisez la compétence - Appuyez ou cliquez sur l'icône de compétence affichée à l'écran. Senya & Oscar 2 est créé par Dennatolich. C'est leur premier jeu sur Poki !

