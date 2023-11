Arcane Archer est un jeu d'aventure fantastique dans lequel vous incarnez - vous l'aurez deviné - un archer ! Prenez votre arc et vos flèches, frayez-vous un chemin à travers des hordes de monstres et évitez les obstacles dangereux. À la fin de chaque niveau, une amélioration magique vous attend. Ceux-ci peuvent vous donner plus de santé, des boucliers flottants, des flèches de glace et bien plus encore ! Le jeu est conçu pour créer de nouveaux niveaux inédits à chaque fois que vous jouez, il y a donc toujours un nouveau défi qui vous attend. Parviendrez-vous à traverser le monde dangereux d'Arcane Archer ?

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Arcane Archer. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.