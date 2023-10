Foggy Fox est un jeu de rôle et d'action en 3D dans lequel vous contrôlez un renard qui part à l'aventure pour collecter du butin et combattre des ennemis. Dans ce voyage hack-and-slash, vous explorerez un royaume magique où les parchemins et les sorts magiques sont réels, mais où les monstres dangereux le sont aussi. Explorez différents mondes à travers des portails, mais pour ce faire, vous devez obtenir une clé pour débloquer la puissance du portail. Alors attaquez tous les ennemis que vous voyez dans le jeu et pillez-les. Vous déposerez les clés magiques du portail, de nouvelles armes, de meilleures armures, des runes et bien plus encore. Vous rencontrerez également des PNJ intéressants en cours de route qui pourraient vous aider. Avez-vous la ruse qu'il faut pour survivre dans ces terres brumeuses ? Déplacer - WASD ou touches fléchées Attaque - CTRL, X ou L Interagir - E ou BDodge - Espace, C ou KPause - ESCFoggy Fox est créé par Dragosha. Il s'agit de leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer à Foggy Fox gratuitement sur Poki. Foggy Fox peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

