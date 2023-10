Apple Knight est un jeu de rôle et de plateforme d'action dans lequel vous êtes le vaillant héros qui explore un vaste pays imaginaire magique. Découvrez des secrets, des quêtes passionnantes, des animaux de compagnie et un butin précieux au cours de vos aventures. Battez des boss coriaces en utilisant vos armes, objets magiques et sorts. Combattez des sorciers, des chevaliers et des monstres - ou utilisez des pièges pour les éliminer à distance de sécurité ! Assurez-vous d’améliorer régulièrement vos capacités pour rester au top du défi. Vous pouvez améliorer votre armure, vos animaux de compagnie, vos armes et vos sorts ! Il existe également plusieurs paramètres de difficulté, afin que tout le monde puisse jouer à Apple Knight et s'amuser ! Déplacer - WASD ou touches fléchées Saut - Z ou J ou SpaceAttack - X ou K ou ControlDash - V ou ; ou Pommes AltThrow - C ou L ou ShiftApple Knight est créé par Limitless LLC. Découvrez leurs autres jeux sur Poki : Apple Knight : Fight, Apple Knight : Mini Dungeons et Viking Village ! Vous pouvez trouver les jeux sur l'App Store et le Play Store ! Vous pouvez jouer à Apple Knight gratuitement sur Poki. Apple Knight peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

