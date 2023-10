Apple Knight: Fight est un jeu de plateforme d'action à 2 joueurs dans lequel vous vous battez contre un autre chevalier dans une arène multiplateforme pleine d'armes uniques. Vous pouvez jouer au mode Solo pour lutter contre l'IA, ou au mode Joueur Contre Joueur si vous avez envie de faire un match avec un ami. Tout ce que vous avez à faire est d'épuiser la barre de santé de votre ennemi par tous les moyens nécessaires. Frappez le canon au bon moment pour le lancer contre votre ennemi et infliger de gros dégâts. Si vous n'aimez pas les tirs à distance et les projectiles, vous pouvez passer directement au corps à corps et attaquer avec votre fidèle épée, ou récupérer le butin laissé par le sorcier et essayer de les utiliser. Êtes-vous prêt à combattre tous les chevaliers que vous affrontez en utilisant des canons, des épées, des explosifs, des bonus spéciaux et, surtout, des pommes ? Apple Knight : Fight est créé par Limitless LLC. Jouez à leurs autres jeux d'aventure sur Poki : Apple Knight, Apple Knight : Mini Dungeons et Viking Village. Vous pouvez jouer à Apple Knight : Fight gratuitement sur Poki. Apple Knight : Fight peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

