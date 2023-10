Castle Fight With Buddies

Castle Fight With Friends est un jeu multijoueur qui vous permet de vous battre contre un adversaire en ligne où vous vous tirez dessus sur les châteaux et l'armée de chacun. Devant votre château se trouve un canon qui oscille constamment entre les points les plus à gauche et à droite de l'écran. Votre travail consiste à tirer avec le canon au bon moment pour qu'il frappe les hordes d'ennemis qui arrivent. Les soldats commencent automatiquement à attaquer le château adverse dès qu'ils traversent – ​​alors faites de votre mieux pour les arrêter avant qu'ils ne puissent traverser. Jouez en ligne contre de vrais ennemis, ou créez votre propre salle privée et invitez vos amis ! Utilisez la barre d'espace ou le clic gauche de la souris pour tirer un boulet de canon. Si vous utilisez un appareil mobile, utilisez plutôt votre doigt pour appuyer sur l'écran. Castle Fight With Friends est créé par MarketJS. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Stupid Zombies 2, Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine. Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story et Typing FighterVous pouvez jouer à Castle Fight With Friends gratuitement sur Poki.Castle Fight With Friends est jouable sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles tels que les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

