Tactical Squad est un jeu de tir créé par MarketJS. Vous êtes un membre de l'équipe tactique et vous êtes chargé d'éliminer le stickman cible. Utilisez le zoom de votre tireur d'élite pour surveiller la zone. Il faut agir vite mais aussi avec calme. Faites attention à ne pas tirer sur des civils ou des cibles innocentes lors de la localisation de la cible du bâton. Vous gagnerez de l'argent en éliminant la bonne cible. Utilisez l'argent que vous avez gagné pour acheter de meilleurs fusils. Pouvez-vous être le meilleur tueur à gages du monde ? Viser – Faites glisser le curseur de la souris / le doigt autour de Tirer – Bouton gauche de la souris / Appuyez sur le bouton rouge. Tactical Squad est créé par MarketJS. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Combattant d'histoire et de dactylographie

Site Web : poki.com

