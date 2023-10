Castle Blocks est un jeu inactif dans lequel vous pouvez créer le château de vos rêves dans de nombreux décors médiévaux et fantastiques. Il ne vous reste plus qu'à créer un cadre vide et commencer à construire vos rêves sur la toile. Faites simplement glisser et déposez des blocs sur la grille et repositionnez les objets jusqu'à ce que vous ayez l'image d'un magnifique bâtiment qui mérite d'être le foyer de nombreux empires et dynasties. Vous pouvez ajouter des éléments de base inspirés de différentes cultures et civilisations, afin de pouvoir réaliser des projets thématiques, ou même fusionner des cultures ! Assurez-vous d'explorer les différents décors d'arrière-plan que vous pouvez appliquer. Vous pouvez enregistrer votre château sous forme d'image une fois que vous êtes satisfait de votre création. N'oubliez pas de partager Castle Block avec vos amis et de vous montrer les châteaux que vous avez créés. Construire - Faites glisser et déposez des blocs sur la grille et repositionnez les objets. Castle Blocks est créé par MarketJS. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies , Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story et Typing FighterVous pouvez jouer à Castle Blocks gratuitement sur Poki.Castle Blocks peut être joué sur votre ordinateur et votre mobile appareils comme les téléphones et les tablettes.

