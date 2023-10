Monster Merge est une fusion occasionnelle dans laquelle vous fusionnez des créatures et débloquez des monstres plus récents et plus forts, encore plus effrayants. Le jeu a un style artistique vraiment sympa qui se situe à l’intersection du effrayant et du mignon. Faites simplement glisser et déposez des monstres identiques pour les fusionner et créer un monstre plus fort. Chaque fois que vous découvrirez un nouveau type de monstre, vous débloquerez une nouvelle partie du mystérieux château. Une fois que vous aurez exploré tout le château, vous débloquerez un nouveau monde plein de fées, et un tout autre monde avec une atmosphère différente et plus colorée ! Le jeu a d'autres secrets et mondes à explorer. Vous n'avez pas besoin d'attendre Halloween pour devenir un peu effrayant. Pouvez-vous débloquer tous les châteaux et tous les mondes dans ce jeu de fusion addictif ? Sélectionnez et déplacez des créatures - Cliquez et faites glisser le bouton gauche de la souris ou votre doigt. Monster Merge a été créé par Jeff Ramos. Jouez à leur autre jeu de fusion futuriste sur Poki : Galactic Empire. Vous pouvez jouer à Monster Merge gratuitement sur Poki. Monster Merge peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Monster Merge. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.