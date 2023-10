Monster Mash est un jeu de clicker inactif dans lequel vous fusionnez des bébés monstres en niveaux plus forts pour obtenir la liste de monstres ultime ! Vous gagnerez de l'or et débloquerez de nouveaux monstres en progressant de manière organique dans le jeu et en accomplissant des missions. Débloquez des monstres du plus haut niveau et vantez-vous auprès de vos amis ! (Et n'oubliez pas de revenir tous les jours pour récupérer votre butin hors ligne.) Fusionner des monstres - Bouton gauche de la sourisMonster Mash est créé par DrMop. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

