Survival Builder est un jeu de simulation inactif dans lequel vous devez survivre sur une île déserte en construisant tout à partir de zéro. Commencez par un simple bambou primitif et progressez jusqu'à la maison la plus impeccable que vous puissiez imaginer. Recrutez des ouvriers et attribuez différentes tâches, de la fabrication de briques au bûcheron, en passant par des tâches aussi avancées que la construction de maisons. Vous contrôlez totalement la gestion du processus visant à optimiser le flux de travail de votre tribu et à construire les maisons aussi parfaitement que possible. Accumulez des pièces, obtenez des récompenses et terminez la construction des maisons en bambou à chaque tour pour débloquer des maisons de survie plus excitantes avec des fonctionnalités surprenantes telles qu'un puits d'eau, une piscine, etc. Alors prenez vos outils et amusez-vous !Appuyez ou cliquez avec le bouton gauche de la souris sur un terrain, un objet ou un travailleur pour interagir avec lui.Survival Builder est créé par NoPowerup, une société de développement de jeux basée au Vietnam. Jouez à leurs autres jeux amusants de gestion inactive et de clicker sur Poki : Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ et Traffic Rush !

Site Web : poki.com

