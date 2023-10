RotateZ est un jeu de simulation dans lequel vous ajoutez et faites pivoter des tuiles à motifs pour révéler diverses images complètes. Chaque niveau vous confronte à un autre modèle, et il existe plus de dizaines de niveaux à compléter avec des difficultés différentes ! Étudiez d'abord les motifs et les angles, puis commencez à placer et à faire pivoter vos carreaux. Vous pouvez glisser et déposer une vignette dans l'emplacement approprié. Pour le faire pivoter, vous pouvez cliquer ou appuyer une fois dessus. Si votre arrangement actuel correspond à un match, la zone de jeu sera mise en surbrillance. Cela indiquera si vous êtes ou non sur la bonne voie. Assurez-vous donc que toute la toile est mise en surbrillance pour terminer le niveau. N'oubliez pas de partager RotateZ avec vos amis et voyez qui peut terminer le jeu le plus rapidement ! Faites glisser et déposez une tuile dans l'emplacement approprié. Appuyez ou cliquez pour le faire pivoter. RotateZ est créé par NoPowerup, une société de développement de jeux basée au Vietnam. Jouez à leurs autres jeux amusants de gestion inactive et de clicker sur Poki : SlashZ, FlowZ, Idle Gang, Survival Builder, Idle Tree City, Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ et Traffic. Rush ! Vous pouvez jouer à RotateZ gratuitement sur Poki. RotateZ n'est jouable que sur votre ordinateur pour le moment.

Site Web : poki.com

