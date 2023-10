Merge Battle est un jeu de fusion inactif créé par NoPowerup. Combinez les armes de votre arsenal, battez des monstres et des boss et sauvez le monde ! Fusionnez des armes identiques pour obtenir des armes plus récentes et plus puissantes. Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur l'écran pour obtenir de nouvelles armes plus rapidement. Il y a 36 types d'armes, différents ennemis, de puissants boosters, des coffres au trésor et bien d'autres surprises qui vous attendent. Allez-y et sauvez le monde d'une invasion de monstres en levant simplement le doigt ! Appuyez plusieurs fois sur l'écran pour obtenir de nouvelles armes. Faites glisser une arme et déposez-la sur une arme identique pour créer une arme plus puissante. Merge Battle a été créé par NoPowerup. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Idle Digging Tycoon, Horse Shoeing, ShootZ et Traffic Rush !

Site Web : poki.com

