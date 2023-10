Idle Tree City est un jeu de simulation créé par NoPowerup. Dans ce jeu de gestion inactif, vous devez aider de jolis arbres à construire de belles maisons en bois. Gagnez de l'argent, achetez des améliorations, produisez des arbres plus rapidement et construisez une toute nouvelle ville en bois ! Pouvez-vous construire la ville arborée la plus verte que le monde ait jamais vue ? Appuyez ou cliquez avec le bouton gauche de la souris sur un terrain, un objet ou un ouvrier pour interagir avec lui. Cliquez sur une tuile vide pour planter un arbre. Idle Tree City est créé par NoPowerup. Jouez à leurs autres jeux addictifs sur Poki : Idle Digging Tycoon, Idle Lumber Inc, Idle Light City, Idle Success, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ et Traffic Rush !

