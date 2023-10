Idle Lumber Inc. est un jeu de simulation de gestion créé par NoPowerup. Dans ce jeu, vous pouvez construire votre propre empire du bois et devenir un magnat du bois ! Commencez petit en gérant une scierie et en embauchant des travailleurs. Vous pouvez agrandir votre usine en améliorant vos outils, vos employés et vos managers. Récoltez des arbres de manière durable en embauchant des planteurs d'arbres, achetez plus de terres pour cultiver des forêts. Formez vos bûcherons à devenir des ouvriers qualifiés afin qu’ils puissent récolter les grumes encore plus efficacement. Menez des campagnes marketing pour attirer de nouveaux clients, traitez les commandes efficacement pour gagner le plus de profits. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire dans Idle Lumber Inc. pour construire le plus grand empire du bois. Allez-y et lancez-vous dans le jeu numéro un du magnat du bois ! Appuyez ou cliquez avec le bouton gauche de la souris sur un terrain, un objet ou un travailleur pour interagir avec lui. Idle Lumber Inc. est créé par NoPowerup. Jouez à leurs autres jeux addictifs sur Poki : Idle Digging Tycoon, Horse Shoeing, Merge Battle, ShootZ et Traffic Rush !

Site Web : poki.com

