Ruée vers la circulation ! est un jeu d'adresse développé par No Power-up Studios. Les rues d'une métropole géante sont entre vos mains : contrôlez une chaîne monochrome de véhicules et parcourez-les à travers la ville pour atteindre les destinations souhaitées. Vous pouvez franchir une intersection en un seul clic ou en appuyant sur la souris, mais vous devez faire attention à votre timing. Cliquer trop tôt ou trop tard entraînera très certainement un accident. Pouvez-vous terminer Traffic Rush ! sans un seul accident de voiture ?Envoyer la voiture - Bouton gauche de la sourisTraffic Rush ! a été créé par NoPowerup. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Horse Shoeing, Idle Digging Tycoon et ShootZ

