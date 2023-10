Wordsmith est un jeu de société dans lequel vous créez des mots en plaçant des lettres les unes à côté des autres. Le principe est assez simple : plus le mot que vous créez est long, plus vous gagnerez de points. Vous pouvez dépenser les points que vous avez gagnés pour avancer plus loin dans le jeu et débloquer divers types de bonus et d'améliorations comme des lettres/mots doubles et triples. De plus, vous avez le choix entre plusieurs langues, comme l'anglais, l'espagnol, le français et le portugais. Allez-y et essayez de former le mot le plus long possible ! Cliquez sur les lettres pour former des mots. Sélectionner - Bouton gauche de la sourisWordsmith est créé par DrMop. Découvrez leurs autres jeux Monster Mash, Wordy Pop, Australian Patience et Solitaire Golf sur Poki

