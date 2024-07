Dans OMG Word Professor, les joueurs doivent utiliser leur capacité de réflexion et leur vocabulaire pour combiner les pièces du puzzle en mots complets. OMG Word Professor est un jeu occasionnel amusant dans lequel les joueurs trouvent et combinent des lettres pour former un mot significatif en les touchant et en les faisant glisser. Le jeu ne demande pas trop d'habileté. Cela demande de la réflexion et un vocabulaire riche. Si le joueur connaît beaucoup de vocabulaire, c'est aussi un avantage pour vous aider à résoudre des énigmes plus facilement et plus rapidement. Lorsque vous commencez à jouer à OMG Word Professor, un tableau de mots croisés mélangés apparaîtra. Cela peut dérouter les joueurs. Mais restez calme et patient, puis appuyez et faites glisser les lettres ensemble pour former des mots. Il peut s’agir de mots basiques ou de mots que vous n’avez jamais connus. Le jeu compte des points. Plus vous trouvez de mots, plus votre score est élevé. Essayez de trouver autant de mots et obtenez le score le plus élevé possible.

