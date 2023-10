Word Boss est un jeu de mots dans lequel vous créez autant de mots que possible en 2 minutes en utilisant 6 lettres aléatoires. Il s'agit du classique ressuscité de l'ère Flash que vous pouvez jouer gratuitement sur Poki. Le jeu vous propose six tuiles de style scrabble avec des lettres sélectionnées au hasard. Utilisez ces lettres pour former des mots significatifs. Vous pouvez consulter le tableau au-dessus des lettres pour voir combien de mots il vous reste. Si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à réorganiser les tuiles ou à appuyer sur le bouton de lecture aléatoire. Il existe quatre langues dans le jeu : anglais, espagnol, français et italien. Allez-y et relevez ce défi de vocabulaire ! Cliquez ou appuyez sur une lettre pour la lire. Vous pouvez également faire glisser les tuiles de lettres. Alternativement, vous pouvez utiliser les touches du clavier correspondant aux lettres que vous voyez dans le jeu. Vous pouvez également utiliser le retour arrière pour supprimer une lettre. Appuyez deux fois pour supprimer une lettre du mot que vous formez. Word Boss est créé par Eidosk. Jouez à leurs autres jeux de mots et d'adresse sur Poki : ArithmeticA, Fast Typer, Fast Typer 2 et Fast Typer 3. Vous pouvez jouer à Word Boss gratuitement sur Poki. Word Boss est jouable sur votre ordinateur et vos appareils mobiles tels que les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Word Boss. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.