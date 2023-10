Amazing Word Fresh est un jeu de réflexion dans lequel vous faites glisser des lignes sur des lettres pour former des mots. Il est similaire à des jeux comme Scrabble et Boggle, mais apporte également sa propre touche au genre avec des tuiles et des pouvoirs uniques. Lorsque vous devinez un mot correct, les tuiles disparaîtront du tableau et de nouvelles lettres aléatoires apparaîtront dans l'image. Faites attention aux points de chaque lettre et essayez de maximiser votre score en planifiant les bons mots. Des mots plus longs ne signifient donc pas nécessairement un meilleur score ! Il existe deux modes de jeu pour que vous puissiez soit vous mettre au défi, soit jouer de manière plus détendue. Assurez-vous de mélanger le tableau lorsque vous êtes à court d'idées. Allez-y et essayez-le maintenant : Amazing Word Fresh est le meilleur moyen de pratiquer et d'améliorer votre vocabulaire ! Faites glisser les lettres. Amazing Word Fresh est créé par Amazing Hedgehog. Il s'agit de leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer gratuitement à Amazing Word Fresh sur Poki. Amazing Word Fresh est jouable sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles tels que les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

