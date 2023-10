Amazing Sticky Hex est un jeu de réflexion qui donne une nouvelle tournure au genre correspondant. Il s’agit d’un puzzle hexagonal qui nécessite de trouver le bon mouvement pour résoudre l’ensemble du puzzle. Vous devez faire glisser et déposer l'une des pierres précieuses colorées dans la vignette clé afin qu'elle englobe autant de vignettes que possible. Il est parfois difficile de déterminer quelle tuile est la bonne, alors n'hésitez pas à utiliser des astuces et des bonus chaque fois que vous êtes bloqué. L'utilisation d'un indice peut mettre en évidence la tuile que vous devez remplir avec la couleur appropriée. Moins vous jouez de mouvements pour terminer le niveau, plus vous gagnerez d'étoiles. Rejouez les niveaux pour obtenir les 3 étoiles si vous n'avez pas réussi la première fois. Pouvez-vous terminer tous les niveaux d'Amazing Sticky Hex en seulement quelques mouvements ? N'oubliez pas de le partager avec vos amis pour pouvoir comparer vos scores ! Faites glisser et déposez l'une des gemmes dans une tuile afin qu'elle englobe autant de tuiles que possible. Vous gagnez si vous pouvez remplir chaque tuile sans sauter. Amazing Sticky Hex est créé par Amazing Hedgehog. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Amazing Bubble Breaker, Amazing Solitaire, Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect et Amazing Dominoes. Vous pouvez jouer à Amazing Sticky Hex gratuitement sur Poki.Amazing Sticky Hex est jouable sur votre ordinateurs et appareils mobiles tels que téléphones et tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Amazing Sticky Hex. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.