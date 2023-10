Amazing Bubble Breaker est un jeu d'association dans lequel vous éliminez les bulles de votre écran en plaçant trois bulles ou plus de la même couleur les unes à côté des autres. Il existe trois modes de jeu : Facile, Moyen et Difficile si vous souhaitez tester vos compétences. Choisissez parmi différents thèmes de bulles colorées pour votre écran de jeu et profitez de deux superbes arrière-plans et de merveilleuses animations. Il existe des statistiques dans le jeu si vous souhaitez avoir un aperçu de votre style de jeu. Si vous êtes bloqué, vous pouvez toujours utiliser des astuces et des bonus ! N'oubliez pas de partager Amazing Bubble Breaker avec vos amis afin de pouvoir comparer vos scores ! Appuyez pour tirer une bulle. Si vous pouvez obtenir trois bulles ou plus de la même couleur, vous pouvez toutes les faire éclater. Amazing Bubble Breaker est créé par Amazing Hedgehog. Jouez à leurs autres jeux occasionnels sur Poki : Amazing Solitaire, Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect et Amazing Dominoes. Vous pouvez jouer à Amazing Bubble Breaker gratuitement sur Poki.Amazing Bubble Breaker est jouable sur votre ordinateur et vos appareils mobiles. comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Amazing Bubble Breaker. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.