Bubble Shots est un jeu d'adresse d'arcade classique où l'objectif est de tirer et de faire disparaître autant de bulles que possible. Visez et tirez des bulles, et créez des groupes de plus de 3 de la même couleur pour les faire éclater ! Utilisez des bonus incroyables tels que des bulles et des bombes spéciales pour terminer la scène plus rapidement. Et n'oubliez pas : le temps passe ! Utilisez votre souris pour pointer dans la direction dans laquelle vous souhaitez tirer et empilez les bulles en groupes d'au moins 3 de la même couleur. Bulle de point - Maintenez le clic gauche Tirez - Relâchez le clic gauche. Les tirs de bulles sont créés par L'équipe Bekho. Découvrez certains de leurs autres jeux Golf Champions et Bowling Stars sur Poki !

Site Web : poki.com

