Créez et faites éclater des groupes de bulles assorties ! Ce jeu de tir à bulles coloré comprend des trèfles à quatre feuilles, des cœurs, des notes de musique et des éclairs. Votre mission est d'éliminer toutes les pièces le plus rapidement possible. Ne laissez pas les Bubble Charms atteindre votre tireur !

Site Web : poki.com

