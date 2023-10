Bubble Trouble 2 est un jeu de tir à bulles d'arcade créé par Kresimir Cvitanovic. Aidez notre héros au trench-coat à faire éclater à nouveau de nombreuses bulles colorées ! Placez-vous juste sous une bulle pour tirer votre harpon vers le haut et regardez la bulle se multiplier. Faites maintenant éclater les bulles nouvellement apparues, qui se multiplieront à nouveau jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment petites pour être complètement détruites. Faites attention à éviter les bulles à tout prix, car vous perdrez la partie si une bulle vous touche. Ce jeu flash addictif et légendaire est désormais de retour sur Poki ! Pouvez-vous faire éclater toutes les bulles jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus ?Appuyez sur la barre d'espace pour utiliser votre pistolet à pointes.Bubble Trouble 2 a été créé par Kresimir Cvitanovic, un développeur de jeux basé en Croatie. Jouez à leur autre jeu légendaire sur Poki : Bubble Trouble

Site Web : poki.com

