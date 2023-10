Bubbles 2 est la suite de votre classique préféré des bulles. Les enjeux sont plus élevés dans ce jeu, ainsi que le plaisir que vous aurez ! Faites la course contre la montre en essayant de vous débarrasser de toutes les bulles que vous voyez sur votre écran. Vous pouvez le faire en visant à regrouper au moins trois instances de bulles de même couleur. N'oubliez pas que plus vous faites éclater de bulles en même temps, plus vous gagnerez de points. Quel est votre score le plus élevé dans Bubbles 2 ? Tirer - Bouton gauche de la sourisBubbles 2 est créé par CoolGames.

Site Web : poki.com

