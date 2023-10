Bubble Shooter est un jeu d'arcade dans lequel vous faites éclater des bulles colorées. Faites des combinaisons de trois bulles ou plus de la même couleur en leur lançant des bulles identiques. Plus vous abattez de bulles d'un seul coup, plus vous obtenez de points. Le terrain de jeu descendra d'une rangée si vous ne parvenez pas à collecter une combinaison. Le but principal du jeu est de marquer le plus de points possible tout en éliminant toutes les bulles ! Utilisez une variété de bonus tels que des bombes et un assistant de visée ! Quel est votre combo le plus long dans Bubble Shooter ? Utilisez le bouton gauche de la souris ou appuyez sur votre doigt pour tirer une bulle. Visez une bulle identique pour vider le terrain plus rapidement ! Bubble Shooter est créé par LAK Games. Jouez à leurs autres jeux de cartes et d'arcade sur Poki : Like a King, Panda : Bubble Shooter

Site Web : poki.com

