Bubble Trouble est un jeu de tir à bulles d'arcade créé par Kresimir Cvitanovic. Dans ce jeu, votre objectif est de tirer des bulles avec le diable ! Utilisez votre pistolet à pointes pour faire éclater toutes les bulles, des plus grosses aux plus petites. Chaque fois que vous faites éclater une bulle, sa taille diminue mais elle est également multipliée. Faites la course contre la montre, récupérez tous les pièges et power-ups que vous pouvez utiliser pour être le meilleur dans ce jeu. Avez-vous ce qu'il faut pour être le jeu de tir à bulles ultime ?Comment jouer :Appuyez sur la barre d'espace pour utiliser votre pistolet à pointes.À propos du créateur :Bubble Trouble a été créé par Kresimir Cvitanovic. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Bubble Trouble. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.