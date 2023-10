Panda : Bubble Shooter est un jeu de réflexion et de tir à bulles créé par LAK Games. Dans ce jeu, vous êtes le père de nombreux petits pandas et vous devez les sauver en terminant tous les niveaux remplis de bulles colorées. Utilisez vos compétences de visée pour faire éclater les bulles correspondantes et utilisez les différents types de bonus pour vous aider tout au long du chemin. Gagnez des pièces, des bonus, des coffres au trésor et des récompenses quotidiennes et jouez même au mini-jeu Wheel of Fortune pour rendre votre aventure plus intéressante. La règle d'or de la parentalité est de ne pas laisser vos enfants rester à l'intérieur d'une bulle, alors n'hésitez pas et faites-la éclater ! Maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris ou votre doigt pour viser, puis relâchez pour tirer. Associez trois bulles ou plus de la même couleur pour les faire éclater. Utilisez l'aide du booster Long Arrow pour nettoyer les endroits les plus difficiles. Panda: Bubble Shooter est créé par LAK Games. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Like a King et Bubble Shooter

Site Web : poki.com

