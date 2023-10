Amazing Bubble Connect est un jeu de réflexion dans lequel vous faites glisser des lignes sur des bulles pour les effacer et gagner des points. Dans cette expérience de puzzle relaxante, vous devez connecter plusieurs bulles de la même couleur en faisant glisser votre doigt ou votre curseur dessus. Connectez quatre bulles en forme carrée afin de tirer une bombe colorée, qui détruira tous les points de la même couleur. Si vous connectez quatre bulles horizontalement, elle tirera une Line Bomb et effacera toute la rangée. Connecter cinq bulles vous donne une bulle Wildcard. Avec le power-up Wildcard Bubble, vous pouvez connecter deux bulles de n'importe quelle couleur ! Vous devez également faire attention à la Bomb Bubble, car elle est dotée d'un minuteur. Vous devez effacer cette bulle avant la fin du temps imparti, sinon elle sera déduite de vos points. Et n'oubliez pas de partager Amazing Bubble Connect avec vos amis et découvrez qui d'entre vous est le plus rapide à obtenir le score le plus élevé ! Vous devez connecter plusieurs bulles en faisant glisser votre curseur dessus. Chaque connexion réussie efface les tuiles et vous rapporte des points. Amazing Bubble Connect est créé par Amazing Hedgehog. Jouez à leur autre jeu sur Poki : Amazing Word FreshVous pouvez jouer gratuitement à Amazing Bubble Connect sur Poki.Amazing Bubble Connect est jouable sur votre ordinateur et vos appareils mobiles tels que les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

