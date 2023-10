Bubble Shooter Heroes est à la fois un jeu de société et un jeu de tir à bulles ! Lancez les dés et atteignez les différentes destinations marquées sur le plateau. Ici, vous pouvez jouer au jeu de tir à bulles, ouvrir un coffre et bien plus encore. Sauvez tous les animaux et passez au suivant. Mais attention, si vous sautez une destination, assurez-vous de continuer jusqu'à ce que vous l'atteigniez à nouveau. Une fois que vous avez sauvé tous les animaux, vous obtenez une clé pour continuer vers la carte suivante. Et il n’y a pas que les animaux qui doivent être sauvés, les dragons aussi ! Au début, vous pouvez choisir un personnage, et il y a plusieurs succès à collecter en cours de route ! Pouvez-vous sauver tous les animaux et terminer Bubble Shooter Heroes ? Bubble Shooter Heroes a été créé par Rabbit Mountain. Ils sont connus pour Aqua Thrills et Roller Coaster Builder 2. Tous deux jouables sur Poki !

Site Web : poki.com

