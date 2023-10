Roller Coaster Builder 2 est un jeu dans lequel vous construisez vos propres montagnes russes et les partagez avec d'autres ! Roller Coaster Builder 2 a été créé par Rabbit Mountain et est le deuxième volet de la série Roller Coaster Builder. Créez les montagnes russes les plus cool à partager avec le reste du monde ! Construisez des boucles, des tire-bouchons ou créez votre propre piste personnalisée. Construisez vos montagnes russes entre les montagnes, les toits d'une grande ville ou entre les pyramides égyptiennes ! Ajoutez de la vie sauvage, des environnements destructibles, des dinosaures et bien plus encore pour terminer votre niveau et mettez-le en ligne. Et n'oubliez pas de le monter bien sûr ! Contrôles : Souris - Cliquez pour créerÀ propos du créateur : Roller Coaster Builder 2 est créé par Rabbit Mountain, basé en Bulgarie. Ils se spécialisent dans la réalité virtuelle, notamment dans des titres comme Jurassic VR et VR Abyss : Sharks Sea Worlds.

Site Web : poki.com

