Aqua Thrills: Water Slide Park (également connu sous le nom d'aquathrills.io) est un jeu de course de tubes passionnant créé par Rabbit Mountain. Frayez-vous un chemin sur des toboggans aquatiques sinueux afin d'être le premier à descendre ! Écrasez d'autres coureurs pour vous frayer un chemin vers l'avant. Débloquez de nouveaux parcs et toboggans au fur et à mesure ! Avez-vous ce qu'il faut pour être le meilleur coureur du parc ? Essayez votre glisse dans Aqua Thrills : Water Slide Park ! Contrôles: Flèches gauche/droite – Aller à gauche/droite Espace - Écrasez les adversaires À propos du créateur : Aqua Thrills : Water Slide Park est créé par Rabbit Mountain basé en Bulgarie.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Aqua Thrills. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.