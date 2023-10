Car Drift Racers 2 est un jeu de course descendant où la dérive est la clé. Assurez-vous de dériver dans les virages et de dépasser vos adversaires ! Pouvez-vous terminer à la première place à chaque niveau dans Car Drift Racers 2 ? Contrôles : Conduire - WASD et touches fléchéesFrein - barre d'espaceÀ propos du créateur : Car Drift Racers 2 a été créé par Brainsoftware. Ils sont connus pour leurs superbes jeux de véhicules ici sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Car Drift Racers 2. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.