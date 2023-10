Dead Paradise : Race Shooter est un jeu de voiture apocalyptique dans lequel vous devez tirer sur vos ennemis. Conduisez et tirez sur vos ennemis en même temps pour terminer le niveau ! Votre objectif n'est pas seulement de terminer la course, mais d'y survivre. Vos ennemis vous poursuivront dans toutes sortes de véhicules. Terminez le niveau et gagnez des pièces pour améliorer votre voiture dans le garage. Il existe des améliorations de missiles, d'armures, de moteurs et de carburant à débloquer qui augmenteront vos dégâts, votre santé et votre vitesse. Il existe même d’autres véhicules superbes que vous pouvez acheter. Visitez le salon dans le menu principal pour obtenir de nouvelles missions ou appuyez sur la carte pour sélectionner une mission et récupérer vos récompenses après votre retour. à la base d'attache. À côté de cela, il y a des missions quotidiennes que vous pouvez réaliser en cliquant sur l'homme assis près du feu. Ces missions quotidiennes vous donneront des récompenses supplémentaires. Si vous souhaitez une solution rapide, appuyez sur l'appareil photo dans le menu principal pour gagner de l'or ou du carburant, ou ouvrez le coffre à butin quotidien. Assurez-vous d'utiliser toutes vos pièces et votre équipement pour améliorer votre voiture, afin d'avoir de meilleures chances d'atteindre l'arrivée. Pouvez-vous survivre dans Dead Paradise : Race Shooter ? Accélérer - flèche vers le haut Ralentir - flèche vers le bas Lancer des missiles - x Ajuster la direction de tir - z Nitro - espace Dead Paradise: Race Shooter a été créé par Smokoko. Ils sont connus pour leurs superbes jeux de voitures comme la série Mad Day qui comprend Mad Day et Mad Day 2, ainsi que Monsters' Wheels Special et Mad Truck Challenge Special dans Monster Truck Games.

Site Web : poki.com

