Parkmania est un jeu de stationnement dans lequel vous montrez vos talents de conducteur. Le but est simple : amener votre voiture à la bonne place de stationnement et vous garer entre les files. Mais à mesure que vous terminez des niveaux, les cours deviennent de plus en plus difficiles. Et si vous heurtez quelque chose avec votre voiture en parcourant les parcours, la partie est terminée ! Si vous maîtrisez le stationnement d'une voiture habituelle, il existe des tonnes de véhicules différents avec lesquels conduire. Essayez de garer un autobus scolaire, un camion poubelle, une limousine ou une voiture de course ! Vos compétences de conduite sont-elles à la hauteur ?

Site Web : poki.com

