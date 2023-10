Extreme Car Parking est un jeu d'adresse de stationnement de véhicules dans lequel vous devez garer différents types de voitures dans des conditions difficiles. Prouvez que vous êtes un conducteur expert dans Extreme Car Parking ! Dans chaque niveau, vous ferez face à de nombreux obstacles sur la route. Il y a des cônes orange, des barrières et d'autres véhicules à éviter. Voyez à quelle vitesse vous pouvez vous arrêter sur la place de stationnement ! La voiture rouge doit être garée à l'endroit indiqué par le marqueur jaune. Vous devez conduire la voiture prudemment dans la zone et éviter de vous écraser ou vous devez redémarrer le niveau. Plus vous terminez le niveau rapidement, plus vous gagnez d'étoiles. Comparez votre score en étoiles et vos compétences de stationnement avec vos amis et amusez-vous deux fois plus ! La voiture rouge doit être garée à l'endroit indiqué par le marqueur jaune. Vous devez conduire la voiture prudemment dans la zone et éviter de vous écraser ou vous devez redémarrer le niveau. Plus vous terminez le niveau rapidement, plus vous gagnez d'étoiles. Déplacer la voiture - Touches fléchées Extreme Car Parking a été créé par QKY Games en juillet 2017. Extreme Car Parking est jouable gratuitement à la fois sur votre ordinateur et sur votre téléphone mobile sur Poki : Extreme Car Parking!

