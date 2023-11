Car Parking Jam est un jeu de déblocage et de décongestion de voitures dans lequel vous devez utiliser votre sagesse pour déplacer les voitures une par une ! Résolvez les embouteillages de stationnement grâce à vos compétences stratégiques, en évitant les collisions et en faisant attention aux policiers vigilants. Pouvez-vous démêler le chaos du stationnement et débloquer autant de voitures que possible ?

