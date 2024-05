Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Stunt Car Extreme est un jeu de conduite dans lequel vous conduisez une voiture à travers différents parcours avec de nombreux sauts pour gagner des étoiles. Pendant le parcours, vous faites une course contre la montre tout en collectant autant de pièces que possible. Lorsque vous franchissez l'un des nombreux sauts, vous pouvez faire tourner votre voiture pour effectuer des retournements incroyables et obtenir une récompense. Ces récompenses peuvent être dépensées dans la boutique du jeu pour acheter de nouvelles voitures ou améliorer votre voiture actuelle avec des moteurs plus rapides, des couleurs différentes et d'autres extras sympas ! Parviendrez-vous à terminer tous les cours et à devenir le pilote ultime de Stunt Car ?

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Stunt Car Extreme. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.