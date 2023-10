Sports Car Challenge est un jeu de conduite 3D créé par Blue Axis Games. Montez à bord de diverses voitures de sport et repoussez leurs limites ! Explorez une belle grande ville et roulez où vous voulez dans le véhicule de votre choix. Vous pouvez également relever des défis ou réaliser des cascades fantastiques pour impressionner les passants. Il y a plus de 15 missions à accomplir et plusieurs voitures parmi lesquelles choisir. Alors choisissez la voiture qui vous convient le mieux et commencez à conduire. N'oubliez pas de partager le jeu avec vos amis !Conduite - Touches WASDFrein - Barre d'espaceNitro - ShiftSports Car Challenge a été créé par Blue Axis Games. Jouez à leur autre jeu de conduite automobile sur Poki : Flying Car Simulator

Site Web : poki.com

