Skateboard Hero est un jeu de sport développé par b10b Games. Effectuez des tours sympas et élégants pour impressionner vos fans et amis. Vous pouvez chronométrer vos figures pour réaliser des combos avec des sauts et des grinds. Préparez-vous à profiter de ce jeu de skateboard passionnant et roulez vers la victoire ! Pouvez-vous gagner une médaille d'or dans tous les événements ?Jump - Spacebar ou TapSkateboard Hero est créé par b10b, une société canadienne de développement de jeux qui propose des jeux par navigateur gratuits avec un gameplay de style arcade à la base. Jouez à leurs autres jeux Stock Car Hero et Superbike Hero sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Skateboard Hero. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.