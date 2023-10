Tricks est un jeu de course de moto amusant et coloré de Yello Games dans lequel vous devrez non seulement battre vos adversaires jusqu'à la ligne d'arrivée, mais également réussir le plus de tricks possible ! Faites la course contre 5 autres motocrossers et effectuez des sauts et des retournements de malade pour un bonus. Atteignez la ligne d'arrivée en premier et prouvez que vous êtes le champion des Tricks ! Ne manquez pas les bonus que vous pouvez obtenir grâce aux combos et aux atterrissages parfaits. Les défis quotidiens garantissent également qu'il n'y a jamais de course ennuyeuse dans Tricks on Poki!Spacebar - Drive/flipTricks est créé par Yello Games. Ils sont également les créateurs de Slopey, Jet Speed ​​et bien d’autres encore.

Site Web : poki.com

