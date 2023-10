Mad Car Racing est un jeu de course dans lequel vous devez battre votre adversaire sur 10 grandes étapes. Battez vos deux adversaires pour gagner la course. Vous pouvez débloquer différentes voitures dans le garage. Soyez prudent, car les autres coureurs peuvent vous heurter, ce qui peut vous faire sortir de la carte et perdre un temps précieux ! Pouvez-vous terminer premier à chaque étape ? Direction - touches fléchées Boost - barre d'espaceMad Car Racing a été créé par Brainsoftware. Ils sont connus pour la série Parking Fury et les jeux de course comme Moto Trial Racing et bien plus encore, tous jouables sur Poki !

Site Web : poki.com

